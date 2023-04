Les reconstitutions sur le champ de bataille de Waterloo décalées début juillet

"Le nouveau calendrier scolaire en Belgique francophone et la programmation des examens de primaire, secondaire et supérieur qui en découle ont provoqué le décalage de l'habituel week-end événement au tout début du mois de juillet. En effet, afin de fédérer un public familial nombreux, il a été proposé une nouvelle date qui convienne au plus grand nombre", confirment les organisateurs. À part ce décalage d'une quinzaine de jours par rapport à la date historique de la bataille du 18 juin 1815, le programme des activités reste assez semblable aux années précédentes. Les traditionnels bivouacs seront installés au Dernier Quartier Général de Napoléon (Vieux-Genappe) côté troupes impériales, ainsi que dans le verger de la ferme d'Hougoumont (Braine-l'Alleud) pour les Alliés. Plusieurs centaines de participants y logeront et s'y entraineront en reconstituants les conditions d'un campement militaire de l'époque napoléonienne. Les reconstitutions de bataille, elles, auront lieu le samedi 1er juillet en soirée et le dimanche 2 juillet en matinée à la ferme d'Hougoumont. C'est aussi dans le corps de la ferme que les organisateurs ont prévu un "village civil" avec des artisans et des corps de métiers oubliés. Durant tout ce premier week-end de juillet, de nombreuses animations seront proposées sur la totalité du site du Domaine de la bataille de Waterloo 1815 ainsi qu'au Dernier QG de Napoléon. (Belga)