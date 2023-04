Loi hongroise anti-LGBT : Bruxelles, Paris et Berlin s'associent à un recours

"La France, en coordination avec l'Allemagne, a décidé de soutenir la Commission européenne dans son recours contre la loi anti-LGBT en vigueur en Hongrie depuis juin 2021", a indiqué la présidence française. Au moins huit autres Etats membres, ainsi que le Parlement européen, se sont déjà joints à la procédure: la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, l'Irlande, Malte, le Danemark et le Portugal. La Hongrie a adopté en juin 2021 une loi interdisant "la représentation ou la promotion" de l'homosexualité et du changement de sexe auprès des mineurs, qui avait suscité des réactions indignées, notamment de la part de dirigeants européens. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen avait parlé de "honte", et l'exécutif européen a saisi la Cour de justice de l'UE en décembre 2022. La Commission estime que cette loi hongroise viole les directives sur le commerce électronique, sur les services dans le marché intérieur, sur les services de médias audiovisuels, la charte des droits fondamentaux de l'UE, mais aussi l'article 2 du Traité sur l'Union européenne portant notamment sur le respect des droits humains et la non-discrimination. (Belga)