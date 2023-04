Lotto Volley League - Achel a son sort entre les mains en Challenge playoffs

Une rencontre où l'enjeu était de taille puisque les Guibertins pouvaient s'assurer, en cas de victoire, de la première place de ces playoffs. Dès la première manche, on sentait les Brabançons bien dans leur match, dominant de la tête et des épaules le set (25/18). Mais la seconde manche, bien plus disputée, revenait dans l'escarcelle d'Achel (24/26). De quoi réveiller Guibertin qui reprenait ses aptitudes de la première manche, dominant son adversaire dans tous les compartiments et l'emportant facilement (25/15). Une claque qu'Achel digérait assez facilement, alors qu'on aurait pu penser le match plié. La réponse néerlandophone était claire et nette: le gain du quatrième set (19/25) et de la confiance avant la manche décisive. Un cinquième set tout autant disputé mais au terme duquel Achel l'emportait au bout d'un thriller (15/17). Une victoire qui permet à Achel d'avoir son sort en main avant la réception de Waremme dans une semaine. Une victoire garantira alors le gain des Challenge playoffs à la formation flamande. (Belga)