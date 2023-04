Mondiaux d'escrime juniors - Mathis Corvers termine 51e à l'épée

Quatre Belges figuraient dans le tableau masculin parmi les 233 participants. Tous ont passé les poules et atteint le tableau de 256, mais seul Corvers a atteint le tableau de 64 après avoir été exempté de premier tour, puis battu l'Australian Jonathan Patchen (FIE 97), 15 touches à 9. Il a ensuite été éliminé par le Britannique Alec Brooke, 19e au classement mondial juniors à l'épée, 15-13. Finian Reijnaers (FIE 47), 19 ans et lui aussi exempté de premier tour, a été écarté par le Canadien Nicholas Zhang (FIE 389), 15 touches à 11, au tableau de 128, à l'instar de Joppe Reynaert (FIE 262), 18 ans, qui s'est incliné contre l'Américain Gabriel Feinberg (FIE 30) 15-6. Reijnaers a terminé 93e, Reynaert 117e, et Lars Vandenhaute (FIE 157), 18 ans, 136e après sa sortie au premier tour contre le Bulgare Gabidin Mustafin (FIE 67), 15-14. Dans le tableau féminin, Emeline Habran (FIE 219), 19 ans, s'est extraite des poules mais a été éliminée au premier tour par l'Indienne Naziya Shaik (FIE 263), 15 touches à 12. Habran a terminé à la 129e place. (Belga)