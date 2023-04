NBA - Miami marche sur Philadelphie, avec le mince espoir d'éviter les barrages

Philadelphie, assuré de terminer 3e à l'Est, attend de connaître son adversaire au 1er tour. Et force est de constater que Miami (7e) fait tout pour l'être, même si la probabilité de doubler in extremis Brooklyn (6e) est très réduite. Mais elle existe et se résume à ce scénario: les Nets doivent leurs deux derniers matches face à Orlando et Philadelphie pendant que le Heat doit gagner à Washington et contre Orlando. Sans ses meilleurs éléments, Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley et Jarrett Allen ménagés, Cleveland (4e) s'est tout de même baladé (118-94) à Orlando, également dépourvu de ses titulaires. Dans ce match de seconds voire troisièmes couteaux, le vétéran Danny Green s'est distingué en sortie de banc (21 pts) pour les Cavs. A l'Ouest, le Thunder, qui restait sur trois revers ayant quelque peu fragilisé sa 10e place, demeure en ballotage très favorable pour accrocher les barrages, après sa victoire cruciale ramenée de Utah (114-98). Si Oklahoma City remporte son dernier match contre Memphis dimanche, il sera sûr de jouer les "play-in", au détriment de Dallas (11e) qui sera donc éliminé. Enfin, dans un match sans grand enjeu, sinon celui de proposer un avant-goût d'un possible affrontement en demi-finales à l'Ouest, Phoenix (4e) a eu le dernier mot sur le leader Denver (119-115). Les Nuggets, certains de teminer en tête de l'Ouest, se sont présentés sans leur cinq majeur mis au repos. Et les remplaçants ont mené la vie dure à des Suns ayant évolué avec tous leurs titulaires. (Belga)