PGA Tour - Thomas Pieters occupe la 54e place du Masters d'Augusta après le premier tour

Pour son premier tour, Pieters, qui a rejoint le circuit dissident LIV cette année, a rendu une carte de 74 coups avec quatre birdies et six bogeys. Au classement, l'Anversois partage la 54e place avec de nombreux joueurs dont Tiger Woods et compte neuf coups de retard sur un trio composé du Norvégien Viktor Hovland, l'Américain Brooks Koepka et l'Espagnol Jon Rahm. L'Américain Xander Schauffele, N.1 mondial, occupe lui la 6e place après un premier tour en 68 coups. Le Masters d'Augusta est un des quatre tournois majeurs de la saison de golf avec l'US Open, le British Open et le PGA Championship. (Belga)