Plus de 5.000 équivalents temps plein grâce au Fonds Blouses blanches

Dans les hôpitaux, il s'agit de 4.862 équivalents temps plein: 3 044 d'entre eux (62,60%) étaient déjà en place lors de la phase de démarrage et le sont encore aujourd'hui et 1.818 équivalents temps plein (37,40%) sont de nouveaux recrutements qui ont eu lieu en 2021. 75% des recrutements concernent du personnel infirmier ou des aides-soignants. D'une manière générale, 87% des hôpitaux indiquent une augmentation nette de leur personnel grâce aux ressources du Fonds Blouses blanches: personnel de soins, fonctions de soutien dans les équipes de soins (brancardiers, personnel logistique ou personnel de soutien administratif dans les unités de soins...) et fonctions de soutien intégrées dans les équipes de soins (ergothérapeute, kinésithérapeute, diététicien...). Sur l'ensemble du secteur, c'est-à-dire en incluant les soins à domicile et les maisons médicales, il s'agit de plus de 5.000 ETP, estime le cabinet. En outre, les moyens du Fonds Blouses blanches permettent également d'investir dans des mesures qualitatives. En moyenne, un hôpital sur trois y a eu recours. Par ailleurs, 465 personnes ont débuté une formation dans le cadre des moyens mis à disposition par le Fonds blouses blanches en 2021. Enfin, le Fonds finance également le personnel des Centres de prise en charge des violences sexuelles. En mai 2021, la Chambre avait soutenu à l'unanimité la pérennisation de ce fonds, créé en 2019 à la suite d'un amendement du PTB à la loi budgétaire sur les 12e provisoires. Les députés avaient alors voté la proposition de loi portée par Marc Goblet (PS), prévoyant un montant annuel de 402 millions d'euros. (Belga)