TC Liège - Un quadragénaire condamné pour agressions sexuelles sur sa belle-fille de 14 ans

Les faits avaient été dénoncés en mars 2020 par la victime lorsque l'entente avec son beau-père s'était dégradée. Cette jeune fille avait révélé des faits qui s'étaient produits après des scènes de colères ou de disputes. Lors d'étreintes d'excuses ou de réconfort, l'homme passait ses mains sous les vêtements de sa belle-fille et touchait ses parties intimes. La jeune fille avait alerté sa mère des agressions du prévenu. Mais la mère avait défendu son compagnon, accusant sa fille d'être égoïste. La mère avait minimisé les faits et avait adopté une attitude qualifiée "d'inadéquate" par le parquet, puisqu'elle avait privilégié son couple au bien-être de sa fille. Le prévenu contestait les faits et invoquait des gestes de tendresse. Mais le tribunal a constaté que les déclarations de la victime sont corroborées par les éléments du dossier. Le prévenu a été condamné à une peine de 3 ans de prison avec sursis pour les deux tiers. (Belga)