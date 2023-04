TC Verviers - Deux ans de prison requis pour des coups à sa compagne et aux enfants de cette dernière

Lors de l'audience, le prévenu a reconnu les faits commis sur sa compagne. "Je ne me souviens pas de tout mais oui, je lui ai porté des coups, mais toujours quand j'étais sous l'influence de l'alcool", a-t-il expliqué. Des informations corroborées par les enfants de 8, 11, 13 et 16 ans, victimes de leur beau-père. "Quand monsieur n'a pas bu, tout se passe bien et il s'implique beaucoup dans la vie des enfants qui ne voient plus leur père", a détaillé le ministère public qui réclame une peine de 24 mois de prison insistant sur les quatre condamnations du trentenaire pour des violences. "En 2017, il a été condamné pour des coups et blessures sur sa maman", souligne le parquet. A demi-mot, le trentenaire a aussi reconnu avoir porté des coups à certains enfants estimant "qu'ils étaient difficiles". "Ni les enfants ni madame n'enfoncent monsieur. S'il se soigne, pour se défaire de la dépendance à l'alcool, madame n'est pas opposée à ce qu'il revienne à la maison", ont indiqué les avocats des parties civiles. Le prévenu, lui, a clairement exprimé son désir de suivre une cure en vue de se défaire de son assuétude. La défense réclame un sursis probatoire. Jugement le 21 avril. (Belga)