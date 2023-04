Tour du Pays Basque - Sergio Higuita gagne la 5e étape, Vingegaard reste leader au général

Au sein d'un groupe réduit avec les favoris, il a devancé l'Italien Andrea Bagioli (Soudal-Quick Step) et le Danois Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) au sprint. Jonas Vingegaard conserve sa tunique jaune à la veille de la dernière étape. Le Danois de la Jumbo-Visma compte 13 secondes d'avance sur l'Espagnol Mikel Landa (Bahrain-Victorious) et 31 sur le Français de la Groupama-FDJ, David Gaudu. Deuxième de l'étape, Skjelmose revient à une seconde du podium. Ce sont deux coureurs de l'équipe Soudal-Quick Step, le Français Rémi Cavagna et l'Italien Mattia Cattaneo, qui sont partis seuls à l'avant en début de course. Le duo a compté plus de quatre minutes d'avance, mais a été repris à une vingtaine de kilomètres du terme, après quatre ascensions recensées et peu avant un sprint intermédiaire. Dans celui-ci, le coéquipier français de David Gaudu chez la Groupama-FDJ, Romain Grégoire, a pris trois secondes de bonification, devant les Danois Skjelmose et Vingegaard qui ont respectivement pris deux et une seconde. Dans les dix derniers kilomètres, un groupe d'une vingtaine coureurs s'est détaché du peloton, avec en son sein l'ensemble des coureurs du top 10 au classement général. Dans le sprint en petit comité, Sergio Higuita est sorti à 200 mètres de la ligne et a tenu la distance pour s'imposer devant Bagioli et Skjelmose. C'est la dixième victoire de sa carrière, la première cette saison. Samedi, la sixième et dernière étape emmènera les coureurs sur une boucle de 137,8 kilomètres autour d'Eibar. Sept ascensions recensées permettront aux concurrents au classement général de se disputer la victoire finale. (Belga)