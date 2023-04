Un trou noir supersonique et créateur d'étoiles vient d'être découvert par la Nasa

Cet énorme monstre, dont la masse équivaut à 20 millions de fois celle de notre soleil, se déchaîne dans le vide intersidéral et percutent les nuages de gaz qui se trouvent sur son chemin. Vu les forces démesurées en jeu, ce gaz se transforme ensuite en une traînée d'étoiles, qui ont été repérées par le télescope spatial Hubble de la NASA. "Nous pensons voir un sillage derrière le trou noir où le gaz se refroidit et peut former des étoiles", a expliqué Pieter van Dokkum, un scientifique de l'université de Yale, dans un communiqué. "Ce que nous apercevons, ce sont les séquelles. Comme le sillage d'un navire, nous voyons le sillage du trou noir." Les chercheurs pensent que le gaz est probablement réchauffé par la collision avec le trou noir, puis se refroidit après son passage, ce qui donne naissance aux étoiles aperçues sur sa trajectoire. "Le gaz qui se trouve devant lui est frappé par l'impact supersonique, à très grande vitesse, du trou noir", selon M. van Dokkum. Pour nous, pauvres humains, il n'y a aucun risque de se faire avaler par cet énorme objet céleste, selon les chercheurs responsables de cette découverte. Tout cela s'est passé bien loin dans l'espace et il y a fort longtemps, lorsque l'univers avait la moitié de son âge actuel. Nous voyons aujourd'hui ce phénomène car la lumière a mis un temps fou pour arriver jusqu'à nous. Cette découverte a été faite par accident, selon M. van Dokkum en utilisant le télescope Hubble. (Belga)