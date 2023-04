Une seule navette fluviale pour lancer la saison touristique à Liège

La navette fluviale Atlas V lèvera l'ancre samedi et circulera sur la Meuse jusqu'au 5 novembre 2023 inclus. "Cette saison, un seul des deux bateaux prévus pour assurer ce service sera mis en circulation. Le second a subi une panne du moteur et le temps de réparation ne permettra pas de l'engager à temps", a précisé vendredi Élise Detreppe à Belga. La porte-parole de l'office du tourisme précise que la diminution forcée de la fréquence de passage sera compensée par une réduction des tarifs et un élargissement des horaires de navigation. Les cinq haltes habituelles sont maintenues sur la rive droite en aval du pont de Fragnée (halte Fragnée), sur la rive gauche en aval de la passerelle cyclo-pédestre "La Belle Liégeoise" (halte Guillemins), face à l'aquarium (halte Pôle fluvial) et en aval du pont Maghin (halte Cœur historique), toutes deux en rive droite. Le navire Atlas V appartient à l'armateur mosan Bernard Schorkops qui, via son entreprise Nautic Loisirs, a conclu un partenariat triennal avec la Ville et la Province de Liège. C'est lui aussi qui gère les Namourettes qui évoluent dans la capitale wallonne. Le service liégeois de navette fluviale constitue une attraction touristique permettant la découverte de quartiers emblématiques de la Cité ardente et, également, un moyen de transport pour les Liégeois. Quelque 35.000 passagers l'ont utilisé au cours de la saison 2022. (Belga)