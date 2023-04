ATP Houston - "Une défaite difficile à avaler" pour Zizou Bergs, battu en deux tie-breaks par Garin

Repêché suite au forfait de l'Américain Brandon Nakashima (ATP 44), tête de série N.3, et exempté du premier tour, le Limbourgeois, 23 ans, s'est incliné 7-6 (7/4), 7-6 (7/1) contre le Chilien Cristian Garin (ATP 74), 26 ans, dans une rencontre reportée deux journées d'affilée par la pluie. "C'est une défaite difficile à avaler, sans doute parce qu'il s'agit déjà de la énième", a-t-il confié à l'Agence BELGA. "Cela commence à trotter dans la tête. J'estime néanmoins avoir disputé un bon match, dont il y a des éléments positifs à retirer. Je trouve avoir été assez constant, ce qui encourageant pour la suite. Simplement, il a mieux négocié les moments importants que moi. Dans le premier tie-break, il a sorti quelques grands coups sur la fin pour faire la différence. Et dans le deuxième, je me suis crispé. Je n'ai pas joué de manière déliée et il a pu m'attaquer. Au-delà de cela, j'ai fait pas mal de bonnes choses et je ne dois pas m'arrêter à ces quelques points dans les tie-breaks." Zizou Bergs restera d'ailleurs aux États-Unis en ce mois d'avril pour disputer des tournois Challenger. "La semaine prochaine, je jouerai à Sarasota, puis encore deux autres tournois en Floride. Ensuite, je reviendrai en Belgique pour m'entraîner et disputer l'un ou l'autre tournoi en guise de préparation à Roland-Garros. Sur terre battue, il faut trouver le bon équilibre entre l'agressivité et la patience. J'ai déjà fait l'un ou l'autre pas dans la bonne direction. Je continue d'apprendre et je suis convaincu que je vais progresser." (Belga)