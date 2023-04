Challenger Pro League - Beveren se défait des espoirs d'Anderlecht et repasse en tête

Les Waeslandiens, qui ont animé le début de la rencontre, ont eu l'opportunité d'ouvrir la marque par Bruny Nsimba, qui a placé le ballon à côté du poteau (9e). Beveren est resté plus menaçant mais Barry n'est pas parvenu à dévier un centre d'Alexander Corryn et sur un coup de coin de David Hrncar, une puissante reprise de tête de l'attaquant français est passée au-dessus du but (20e). A la reprise, les jeunes Mauves ont relancé la rencontre par Michez, qui avait été décalé sur la gauche de la surface par Nils De Wilde (49e, 0-1). L'égalisation n'a pas tardé: sur un centre de Hrncar, Barry a conforté sa première place au classement des buteurs (17 buts). Les Lions avaient retrouvé tout leur allant et d'une pichenette Mbokani a placé le ballon dans l'angle inférieur droit (71e, 2-1). A peine monté au jeu (77e) Ismaheel a devancé Loïc Masscho avant de voir son tir dévié par Ishaq Abdulrazak (80e, 3-1). Montés ensemble au jeu (53e), Lucas Costa et Luiz se sont également distingués puisque sur passe du premier, le second a ajouté un but au décompte (86e, 4-1). (Belga)