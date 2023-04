Championnat du monde de motocross - Jago Geerts prend la 3e place des qualifications en MX2 en Suisse

Avec un chrono de 24:34.919, Geerts a pris la 3e place derrière le Français Thibault Benistant (Yamaha), vainqueur en 24:21.806, et le Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna), 2e en 24:34.471. Liam Everts (KTM) a lui pris la 6e place en 24:41.626 et Lucas Coenen la 33e et dernière place. Nouveauté cette saison, les dix premiers de la course qualificative du samedi récoltent des points de 10 à 1, qui n'entrent certes pas en ligne de compte pour le classement du Grand Prix mais qui sont comptabilisés au championnat du monde. Au classement du championnat, Geerts engrange 8 points supplémentaires et totalise désormais 125 points. De Wolf et Benistant se partagent eux la deuxième place avec 96 points chacun. Everts est lui 8e avec 66 points juste devant Coenen, 9e avec 52 points. La saison de motocross 2023 compte 19 Grands Prix dont le rendez-vous à Lommel le 23 juillet. (Belga)