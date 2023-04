Delhaize - Des huissiers pour faire rouvrir des magasins Delhaize

Soixante-et-un des 128 sites encore en gestion propre sont restés fermés, samedi matin. Les actions se déroulent surtout en Wallonie et à Bruxelles. La direction de la chaîne de distribution a donc envoyé des huissiers vers 19 magasins, dont la plupart ont rouvert depuis. Il reste encore 46 magasins fermés, a précisé Ine Tassignon. "Nous nous concentrons sur les établissements où la plupart des employés veulent travailler", a-t-elle encore ajouté, précisant qu'il s'agit surtout de magasins situés en Flandre. "Aucun incident significatif" ne se serait produit lors des interventions des huissiers. Le 7 mars, la direction de Delhaize a annoncé son intention de franchiser 128 enseignes en Belgique. Ce qui représente quelque 9.000 emplois. Un mois après l'annonce de la direction, les actions et blocages se poursuivent, les travailleurs restant opposés au modèle de franchise et craignant des pertes d'emploi, des réductions de salaire, la diminution des acquis sociaux et l'absence de représentation syndicale au sein des futures structures envisagées. (Belga)