Jupiler Pro League - Oud-Heverlee Louvain déroule à domicile face à Malines

Les Louvanistes n'ont pas tardé à ouvrir le score puisqu'il ne fallait que quatre minutes à Casper De Norre pour trouver le chemin des filets (4e, 1-0). Juste avant la fin de la première période, Nathaniel Opoku profitait d'un ballon un peu perdu dans la défense pour envoyer une frappe lourde dans le plafond du but de Gaetan Coucke et ainsi doubler la mise (40e, 2-0). Dans le temps additionnel de la première mi-temps, Opoku manquait de peu le 3-0 d'un sublime geste technique mais son tir finissait sur le poteau. OHL prenait le large juste avant l'heure de jeu sur une frappe lourde au ras du sol de Mathieu Maertens (57e, 3-0). Trois minutes plus tard, les Louvanistes alourdissaient encore la marque sur un but de Mousa Suleiman Al-Tamari (61, 4-0). En toute fin de rencontre, Geoffrey Hairemans sauvait l'honneur contre toute attente puisque son centre en direction d'Alessio Da Cruz ne trouvait personne et trompait simplement Valentin Cojocaru (89e, 4-1). (Belga)