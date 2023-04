La Corée du Nord annonce un nouvel essai réussi de drone sous-marin d'attaque nucléaire

Le système sous-marin "Haeil-2" a été testé entre le 4 et le 7 avril, selon l'agence de presse d'Etat nord-coréenne KCNA, citée par Yonhap. Le test a été mené depuis la province d'Hamgyong du Sud. Une ogive a été lancée sous eau et a poursuivi une croisière de 1.000 kilomètres durant 71 heures et six minutes. La Corée du Nord avait annoncé le mois dernier un premier test de ce dispositif, susceptible selon elle de "produire un tsunami radioactif de grande ampleur". Dans sa dépêche, le KCNA assure que le système sera "essentiel pour contenir les actions ennemies en constante évolution, supprimer les menaces et défendre le pays". Cette nouvelle provocation de la part de la Corée du Nord survient alors que le régime a promis de mener des actions "écrasantes" contre les exercices militaires conjoints entre la Corée du Sud et les États-Unis. (Belga)