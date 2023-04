L'Ukraine va reprendre ses livraisons d'électricité à l'Europe après six mois de pause

"Le réseau électrique ukrainien fonctionne à nouveau depuis environ deux mois sans aucun frein à la consommation et avec une réserve", a assuré le ministre Galushchenko dans une déclaration, ajoutant que les réparations étaient réussies. L'exportation du surplus énergétique permettrait à l'Ukraine de dégager des ressources à investir dans la reconstruction des infrastructures énergétiques détruites ou endommagées. Il a déjà été négocié d'exporter 400 mégawatts vers le réseau électrique européen, auquel l'Ukraine a été connecté juste avant l'invasion russe. Mais le montant qui sera dans les faits livré dépendra des besoins des consommateurs ukrainiens qui restent une priorité, a précisé M. Galushchenko. En 2022, la production d'électricité de l'Ukraine a chuté de 27% à cause de la guerre. La plus grande centrale nucléaire d'Europe, qui se situe près de la ville ukrainienne de Zaporijjia, sous contrôle russe à partir du mois de mars, a été fermée en septembre. (Belga)