Nationale 1 - La lutte reste ouverte tant pour le titre que pour le maintien

Pour le titre, la lutte se resserre encore plus après la victoire sur le fil d'Izegem à Sasja (30-31) couplée à la défaite de Eynatten Raeren en déplacement à Houthalen (29-22). Dans la troisième rencontre qui est sans enjeu Courtrai s'est imposé 36-35 face à Hubo Handball. Au classement, Izegem reste en tête avec 12 points, deux de plus qu'Eynatten Raeren. Sasja et Houthalen se partagent la 3e place avec 9 points devant Courtrai (3) et Hubo Handball (2). Pour le maintien, Tournai est difficilement venu à bout de Kraainem 31-28 tandis que dans l'autre rencontre Merksem et Gand se quittent dos à dos 25-25. Au classement, Tournai reste en tête avec 11 points et est déjà assuré de son maintien. Derrière, tout reste possible entre Kraainem (2e, 7 pts), Gand (3e, 5 pts) et Merksem (4e, 3 pts). Kraainem n'a besoin que d'un point pour assurer le maintien tandis que Merksem doit l'emporter lors des deux dernières rencontres en espérant que Gand ne prenne pas le moindre point. La prochaine journée de championnat se déroulera le weekend des 15 et 16 avril. (Belga)