Nouvelle fuite en ligne d'une série de documents classifiés de l'armée américaine

Plus d'une centaine de documents classifiés, qui ont été publiés entre autres sur Twitter vendredi, contenaient des informations sur les combats à l'est de l'Ukraine, dans la ville de Bakhmout, par exemple, selon le New York Times. Les documents, qui semblent émaner de l'armée et des services de renseignements américains, ont aussi été postés sur l'application de messagerie Discord, selon le Wall Street Journal. Le département de la Défense mène l'enquête au sujet de ces partages en ligne, ont confirmé des porte-paroles à ces deux journaux. Un haut fonctionnaire a affirmé dans le New York Times, sous couvert de l'anonymat, que ces nouvelles fuites sont "le pire cauchemar pour les Five Eyes", en référence au partenariat en matière de renseignements entre les USA, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. En plus d'informations sur l'Ukraine, cette volée de documents contient aussi des informations classifiées sur la Chine, la situation militaire dans l'Indo-Pacifique, le Moyen-Orient et le terrorisme. C'est la seconde fois cette semaine que Washington et ses alliés sont pris de court de la sorte par de telles fuites. Jeudi, le New York TImes a en effet rapporté que des documents militaires portant sur les préparatifs de l'Ukraine pour une contre-offensive ou sur ses capacités aériennes avaient été mis en ligne sur des réseaux sociaux. La source des documents n'est pas établie et l'ampleur de la fuite n'est pas déterminée non plus, selon ces médias. (Belga)