Paris-Roubaix dames - Katia Ragusa: "Ma 2e place est inimaginable"

"Au début de l'échappée, certaines coureuses ne voulaient collaborer, certainement sur ordre de leurs équipes, mais la situation s'est régularisée", a commenté Ragusa. "J'ai eu des doutes dans la finale, je me demandais si je devais anticiper pour entrer première sur le vélodrome. Je suis finalement entrée en 3e position. Je me suis classée 2e, un résultat que je n'aurais jamais imaginé." "Le plan de l'équipe était d'aller dans l'échappée et d'anticiper pour bien se placer dans les premiers secteurs pavés", a encore précisé Ragusa. "Mais les choses se sont passées autrement. L'échappée était très fournie, avec 18 coureuses. Nous avons creusé un écart de près de six minutes. Et nous avons sprinté pour la victoire. Il était difficile pour moi de penser que notre échappée irait au bout mais mon directeur sportif m'a encouragée dans l'oreillette. J'ai donc tout donné car j'ai pensé à la fin qu'il y avait un bon coup à jouer. Ce fut le cas. Une course incroyable." (Belga)