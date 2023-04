PGA Tour - Thomas Pieters franchit de justesse le cut au Masters d'Augusta

Pieters a éprouvé du mal au début de son deuxième tour. L'Anversois a dû inscrire sur sa carte un bogey, un double bogey et encore un bogey sur les trous un, six et sept avant de réussir son premier birdie sur le 8e obstacle, un par-5. Après avoir encore signé deux birdies aux 12e et 13e trous, Pieters semblait bien relancé mais au 14e trou, il a vu la balle disparaître entre les arbres. Sur ce, le tournoi a été interrompu pour des raisons de sécurité après que certains arbres ont craqué. Un certain nombre de golfeurs, dont Pieters, ont dû poursuivre leur deuxième tour samedi matin. Au 14e trou, notre compatriote a frappé un coup sublime entre les arbres à environ trois mètres du trou et a réalisé un troisième birdie d'affilée. Après le par au 17e trou, il a manqué son putt de par au dernier objectif. Pieters a vu l'orage arriver, mais comme un certain nombre de golfeurs mieux classés que lui ont également échoué sur le dernier trou, il a passé le cut en se classant 49e. Au troisième tour, il jouera aux côtés de Tiger Woods et du Sud-Coréen Im Sung-jae. L'Américain Brooks Koepka occupe toujours la première place avec deux coups d'avance sur l'Espagnol Jon Rahm et quatre sur l'amateur américain Sam Bennett. (Belga)