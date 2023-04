Suisse: 16 personnes emportées par une avalanche retrouvées vivantes

La police et les secouristes ont mobilisé de gros moyens pour les recherches. "Dans de tels cas, chaque seconde compte pour sauver des vies", a indiqué en début d'après-midi Air Zermatt. Plusieurs personnes parmi les 16 randonneurs emportés par l'importante coulée de neige ont été ensevelies, mais tous ont été récupérés sains et saufs. Deux ont dû être héliportés à l'hôpital. Trois personnes ont en outre été évacuées du sommet de l'Alphubel, là où s'est produit l'accident au-dessus de Saas Fee, afin d'empêcher d'autres avalanches. L'équipe des nombreux secouristes était composée de sauveteurs expérimentés d'Air Zermatt et de la vallée de Saas et de guides avec leurs chiens d'avalanches, assistés d'équipes de pompiers locaux. (Belga)