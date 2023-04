Tour du Pays Basque - Jonas Vingegaard s'offre la dernière étape et remporte le classement général

Vingegaard s'est imposé en solitaire devant le Britannique James Knox (Soudal Quick-Step), 2e à 47 secondes, tandis que l'Espagnol Ion Izagirre (Cofidis) a remporté le sprint pour la 3e place à 49 secondes du Danois. Au classement général, le vainqueur du Tour de France termine avec 1:12 d'avance sur l'Espagnol Mikel Landa (Bahrain-Victorious) et 1:29 sur Ion Izagirre. Avec trois victoires d'étape et le classement général, Vingegaard compte désormais 20 victoires en carrière dont 8 cette saison. Après les trois premières ascensions, le Néerlandais Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) prenait le large dans un groupe de quatre coureurs aux côtés de son équipier hongrois Attila Valter, du Colombien Esteban Chaves (EF Education-EasyPoint) et du Portugais Ruben Gerreiro (Movistar) Dans l'avant-dernière ascension de la journée, Jonas Vingegaard, revenu sur le groupe de tête juste avant, s'en allait finalement en solitaire dans le dernier kilomètre de l'ascension en laissant ses poursuivants à près d'une minute. Dans les cinq derniers kilomètres, le Danois faisait cavalier seul, suivi à un peu plus d'une minute par un groupe de dix hommes pour finalement s'impose en solitaire. (Belga)