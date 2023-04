Tour du Pays basque - Une deuxième victoire sur le Tour comme prochain grand objectif pour Jonas Vingegaard

"Nous avons passé une excellente journée avec l'équipe samedi. Les coéquipiers m'ont amené là où je voulais et ont contrôlé tout le trajet. Il y a eu cette longue échappée, qui ne représentait aucune menace réelle pour ma position de leader. Je savais que pour gagner, je devais attaquer dans l'avant-dernière montée. J'ai réussi à partir seul en tête de la course puis j'ai simplement continué. J'ai pu parcourir les 25 derniers kilomètres sans aucun problème, car la dernière ascension n'était plus vraiment difficile. Je suis heureux d'avoir pu gagner cette course par étapes. J'avais les jambes pour ça et j'aime conduire dans cette région. Les spectateurs basques sont de vrais passionnés de vélo. L'ambiance sur les routes est toujours géniale." (Belga)