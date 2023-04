Un évadé de prison sud-africain, qui avait simulé sa mort, arrêté en Tanzanie

Thabo Bester, un violeur et tueur condamné, s'est évadé d'une prison privée de Bloemfontein en mai de l'année dernière, mais la police sud-africaine ne s'en est rendu compte que le mois dernier. Samedi, le ministre sud-africain de la Justice, Ronald Lamola, a indiqué que Thabo Bester avait été arrêté en Tanzanie dans la nuit de vendredi à samedi. "Nous confirmons que l'évadé Thabo Bester et son complice, le Dr Nandipha Maguduma(na), ainsi qu'un ressortissant mozambicain ont été arrêtés en Tanzanie", a déclaré M. Lamola lors d'un point de presse. Les autorités pénitentiaires pensaient que M. Bester était mort après s'être immolé par le feu derrière les barreaux, mais fin mars la police a révélé que les tests ADN avaient montré que le corps carbonisé retrouvé dans sa cellule n'était pas le sien. Surnommé "le violeur de Facebook", Thabo Bester attirait ses victimes sur les réseaux sociaux avant de les violer et de les voler. Au moins une victime a été tuée. En 2012, il a été condamné à la prison à vie pour viol, vol et meurtre. Le ministre de la police, Bheki Cele, a indiqué que les trois hommes avaient été arrêtés dans la ville d'Arusha, près de la frontière kényane, alors qu'ils tentaient de quitter le pays. Des doutes sur la mort de Bester ont été évoqués pour la première fois en novembre par le média local GroundUp. Le mois dernier, la police a ouvert une nouvelle enquête pour meurtre après qu'une autopsie a révélé que le corps trouvé dans la cellule de Bester était mort des suites d'un traumatisme crânien avant d'être incendié. L'identité du corps reste inconnue. (Belga)