Un père placé sous mandat d'arrêt pour tentative de meurtre sur son nourrisson

Le SMUR a été requis jeudi rue des Déportés à Courcelles (province de Hainaut) à la suite d'un appel de la maman d'un bébé né il y a deux semaines. Cette dernière, qui venait de partir aller faire ses courses à Charleroi avec un couple d'amis, a découvert l'état de santé inquiétant de son nourrisson en rentrant à son domicile. "Au départ, elle n'était pas spécialement inquiète puisque le bébé se trouvait dans son parc et son mari dormait. Un moment donné, elle a remarqué que quelque chose n'allait pas au niveau de la respiration de l'enfant", a commenté le parquet de Charleroi. Transporté en milieu hospitalier, le nourrisson se trouve dans un état de santé critique. "Il est toujours entre la vie et la mort, d'après les dernières nouvelles reçues vendredi soir." Le père du nourrisson a été entendu vendredi, inculpé et placé sous mandat d'arrêt pour tentative de meurtre. "Il devrait comparaître mardi devant la chambre du conseil de Charleroi. Le père évoque la thèse accidentelle, affirmant que le nourrisson aurait été victime d'une chute du divan. Mais il y a des variations dans ses déclarations", a encore précisé le parquet. (Belga)