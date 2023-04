ATP Estoril - Deuxième titre en 2023 pour Gillé et Vliegen: "Meilleurs dans tous les compartiments"

"Nous savions que nous étions favoris et que nous avions ce titre à portée de raquette, mais il fallait toujours le montrer sur le court", a confié Joran Vliegen à l'Agence BELGA. "Nous avons d'ailleurs concédé un break en début de rencontre, mais nous avons immédiatement réagi. Et par la suite, nous n'avons plus rien donné et bien contrôlé les débats. Nous avons très bien servi pour les maintenir constamment sous pression et sommes parvenus à nous créer pas mal d'occasions en retour. Sincèrement, et les statistiques en témoignent, nous étions meilleurs dans tous les compartiments du jeu et je pense dès lors que nous méritons ce titre." Il s'agit du deuxième titre ATP de l'année déjà pour Sander Gillé et Joran Vliegen, après leur victoire à Pune, en Inde, début janvier, et du septième depuis le début de leur carrière entamée dans les tournois ITF en 2013. "Cela a été une longue semaine en fin de compte pour trois matches joués seulement mais parvenir à la clore par un titre est vraiment génial. Nous avons été très appliqués et nous nous sommes bien entraînés pour adapter notre jeu le mieux et le plus rapidement possible à la terre battue. C'est notre deuxième de l'année déjà, qui plus est sur deux surfaces différentes, et cela nous donne énormément de confiance pour la suite de la saison." (Belga)