Avalanche dans le massif du Mont-Blanc: deux personnes portées disparues

L'incident a eu lieu sur les hauteurs des Contamines-Montjoie, en Haute-Savoie, et présente déjà un des bilans les plus meurtriers de ces dernières années en France. Quatre décès sont confirmés, dont ceux de deux guides de la compagnie des guides de St-Gervais, selon un communiqué du Syndicat national des guides de montagne. L'un était né en 1974, l'autre en 1984, a indiqué à l'AFP le parquet de Bonneville. Ce dernier précise que deux personnes restent portées disparues. La préfecture de Haute-Savoie signale que les recherches devraient s'interrompre pour la nuit, et reprendre lundi matin. (Belga)