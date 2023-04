Effondrement d'immeuble à Marseille: il faut se préparer "à avoir des victimes"

Un incendie dans les décombres "est toujours en cours et il est extrêmement difficile à maîtriser", a ajouté le maire. "Les pompiers jugent minute par minute la meilleure manière d'éteindre cet incendie parce qu'il y a potentiellement à l'intérieur des personnes en vie", a précisé M. Payan. Le ministre de l'Intérieur Gerald Darmanin se rendra sur place dans la matinée. Depuis l'effondrement de cet immeuble, au 17 rue Tivoli, dans le quartier central de la Plaine, vraisemblablement après une explosion, vers 00H40, l'incendie empêche les pompiers et les chiens de fouiller les décombres à la recherche d'éventuels survivants. "Nous essayons d'accélérer le mouvement car le temps compte", mais les chiens ne peuvent pas se maintenir dans cette chaleur, a précisé le commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille, Lionel Mathieu. Le nombre de résidents présents dans l'immeuble effondré en pleine nuit reste inconnu, selon les autorités. Une course contre la montre est aussi engagée dans un immeuble voisin, au numéro 15, partiellement endommagé, et "qui menace de s'effondrer", comme le numéro 19. Dans ces immeubles voisins, 33 personnes ont été "touchées" mais seules cinq ont été blessés et sont en urgence relative. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes du sinistre. En novembre 2018, l'effondrement de deux immeubles du centre de Marseille avait fait huit morts et suscité une vague d'indignation contre le mal-logement dans cette ville où 40.000 personnes vivent dans des taudis, selon des ONG. (Belga)