Effondrement d'immeubles à Marseille - Huit personnes ne donnent pas de nouvelles

Les huit personnes dont on est sans nouvelles habitaient au numéro 17, a précisé la procureure de la République de Marseille, évoquant aussi une potentielle neuvième personne recherchée, cette fois au niveau du numéro 19, l'immeuble voisin. Les trois immeubles (les numéros 15, 17 et 19) n'étaient pas "visés par des arrêtés de péril", a confirmé la procureure. Sur place, les pompiers étaient toujours actifs en fin d'après-midi dimanche, avec des chiens pisteurs. Selon les dires de la procureure, rapportés par FranceInfo, les fumées repartent au fur et à mesure que des gravats sont déplacés, ce qui prouve la persistance de poches chaudes qui rendent le travail des secours très délicat. La cause exacte de l'effondrement, d'abord du numéro 17 durant la nuit, puis d'une grande partie du numéro 15 au petit matin, reste indéterminée pour le moment, car la situation sur place ne permet pas encore l'intervention de l'expert judiciaire, a précisé Dominique Laurens. "Le gaz fait partie bien évidemment des pistes" pouvant expliquer l'explosion "d'une extrême violence", que les caméras de surveillance ont filmé à 00H46. (Belga)