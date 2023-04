Euro Hockey Trophy dames - Le Dragons, premier de son groupe après son succès sur Rakovnik, file en finale

Les Anversoises, invaincues en phase de poules, joueront lundi soit contre les Allemandes de Mannheimer soit contre les Anglaises de Hampstead & Westminster en finale de ce tournoi servant d'antichambre à l'Euro Hockey League dames (EHL), où la Gantoise a terminé samedi à la 5e place, à Amsterdam. Stephanie De Groof (7e pc), Anna Gil (9e), Valerie Magis (10e pc et 15e), Magali Roumen (15e et 30e) et Abigail Raye (17e et 26e) ont signé les buts des vice-championnes de Belgique en première mi-temps. Après le repos, Jimena Cedrès (33e), Magis (34e pc et 46e), Fleur Verboven (35e), Gil (39e), Anne-Sophie Roels (50e), Manuela Vilar (51e pc) et Alix Marien (59e) ont accentué la marque de ce duel disproportionné. Le Dragons remporte ainsi le groupe A avec 15 points après ses autres succès 7-0 sur les Ukrainiennes de Sumchanka et 5-0 sur les Italiennes de Lorenzoni. En finale lundi (15h15), le Dragons sera opposé plus que vraisemblablement aux Allemandes de Mannheimer, qui mènent le groupe B avec 10 points, mais les Anglaises de Hampstead & Westminster, 2e avec 6 unités, pourraient encore les dépasser après les derniers matchs de la poule plus tard dans la journée. L'an dernier, le club de Brasschaat avait remporté le tournoi et rapporté de précieux points à la Belgique, déjà face à Mannheimer, en s'imposant en finale 1-0, à Cernusco sul Naviglio, en Italie. (Belga)