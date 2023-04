Fuglsang de retour en Hongrie, manquera les classiques ardennaises

Le Danois, 38 ans, avait été diagnostiqué d'une épididymite, une inflammation de l'épididyme, située au sommet du testicule et n'avait plus couru depuis son renom au départ de la 5e étape du Tour des Emirats arabes unis le 24 février dernier. Le vainqueur du Tour de Lombardie 2020 et de Liège-Bastogne-Liège en 2019 a pu reprendre l'entraînement et "si tout va bien, sera au départ du Tour de Hongrie", a précisé le communiqué d'Israël-Premier Tech. Jakob Fuglsang, qui compte 27 victoires à son palmarès, espérait pouvoir disputer les classiques ardennaises, qui arrivent trop tôt pour lui. "Je suis très motivé de remonter sur le vélo. Cela a été dur de rester sur le côté et encore plus dur de savoir que j'allais manquer les classiques ardennaises qui sont mes courses favorites. Mais la saison est encore longue", a commenté le Danois dans le communiqué de sa formation. Liège-Bastogne-Liège est au programme le 23 avril quatre jours après la Flèche wallonne le 19. (Belga)