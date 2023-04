Immeuble à Marseille: ouverture d'un centre d'accueil pour personnes recherchant un proche

"La cellule d'urgence médico-psychologique ainsi que l'association d'aide aux victimes accueilleront ces personnes recherchant des membres de leur famille ou des proches pouvant être victimes" dans ce centre situé dans le 4e arrondissement voisin du drame, a indiqué le parquet. Le bilan de l'effondrement "d'un immeuble au 17 rue de Tivoli" qui a entraîné dans sa chute une partie des (bâtiments du) 15 et du 19" voisins dans le quartier de La Plaine est encore inconnu, les secouristes ne pouvant accéder au 17 en raison d'un violent incendie. A ce stade, seuls cinq blessés ont été dénombrés dans les immeubles voisins du 17, mais le maire de Marseille a averti qu'il fallait s'attendre à "d'autres victimes". "C'est vraiment un bilan très très provisoire, il faut attendre d'en savoir plus, il y a des recoupements qui sont faits avec des familles qui cherchent leurs proches. Toutes les personnes qui sont censées être dans cet immeuble n'ont pas encore été vues, et des familles s'inquiètent", a pour sa part déclaré le ministre du Logement Olivier Klein sur Franceinfo. (Belga)