Jupiler Pro League - Anderlecht sauve le nul contre Westerlo, mais reste hors du top 8

Ce match, capital en effet dans la course aux playoffs 2, a accouché d'une première mi-temps assez pauvre en occasions de but. Anderlecht a eu la possession dès le coup d'envoi et a fait tourner, sans réussir à se créer de situations franches. Westerlo a procédé en contres en se créant quelques bonnes occasions, à l'image d'une tête puissante de Chadli (5e) dans les bras de Verbruggen. Le début de deuxième mi-temps a été aussi calme. Anderlecht a maintenu une possession stérile, malgré 10 corners. Pour Westerlo, les occasions sont venues en toute fin de match. Un penalty aurait pu être sifflé à la 85e sur une main non collée au corps de Sardella dans sa surface. À la 87e, Bart Verbruggen a réalisé un arrêt impeccable sur De Cuyper, imprécis. Une minute plus tard, Van Eeno a tiré sur la barre. À la 90e Vetokele a dribblé dans la surface et a tenté un pointu, encore bien arrêté du pied par Verbruggen. Nene, sur une belle reprise sans contrôle, a encore touché le cadre pour Westerlo (90e+2). Au classement, Westerlo reste 7e avec 49 points et Anderlecht est 9e, 3 points derrière son adversaire du jour et à deux journées de la fin de la phase régulière. (Belga)