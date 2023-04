La Corée du Nord ne répond pas aux appels téléphoniques de la Corée du Sud

D'ordinaire, les deux pays ont un contact téléphonique deux fois par jour. Que la Corée du Nord ne réagisse pas trois jours de suite pourrait signifier que le régime prépare de nouveaux exercices militaires. En 2017, la Corée du Nord n'avait aussi pas répondu plusieurs jours et avait ensuite procédé à un tir de missile au-dessus du Japon. En juillet 2021, la Corée du Nord avait encore rompu le contact pendant quasiment un an en réaction à des activistes sud-coréens qui avaient critiqué le régime voisin. Un calme temporaire n'est pas toujours signe de tensions exacerbées. En juin 2022, la Corée du Nord n'avait pas répondu, mais cette fois à cause de problèmes techniques après de fortes pluies. (Belga)