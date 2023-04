Les Belges à l'étranger - Almeria et Ramazani quittent la zone de relégation après leur victoire contre Valence

Alors que le score était toujours vierge à la mi-temps, le retour des vestiaires aura été marqué par l'ouverture du score signée Gonzalo Melero (49e). Un but suivi moins de dix minutes plus tard par un deuxième pour Almeria, cette fois de la tête de Srdjan Babic (58e). Malgré une réduction du score de Valence trois minutes plus tard par Samu Castillejo (61e), les Andalous arrachaient les trois points. Largie Ramazani a pris part à cette victoire en montant au jeu à la 78e minute à la place de Leo Baptistao. (Belga)