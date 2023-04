Les Belges à l'étranger - Monaco et Philippe Clement partagent à Nantes, Mika Godts fait ses premiers pas à l'Ajax

Monaco ne s'est pas fait prier pour prendre le match en mains après seulement une demi-heure de jeu suite aux buts d'Axel Disasi (21e) et d'Eliot Matazo (30e). L'international espoir marquait là son deuxième but avec le club, son premier depuis mai 2021. Nantes parvenait à revenir dans le match sur une tête de Mostafa Mohamed (65e, 1-2) mais surtout une grosse erreur du gardien monégasque qui regardait le ballon rentrer dans ses filets. Dans le dernier quart d'heure de jeu, le pressing des Canaris aura fini par payer puisque Ludovic Blas permettait aux siens d'égaliser (78, 2-2). Les hommes de Philippe Clement ont bien failli être renversé en fin de rencontre mais ce qui devait être un doublé pour Mostafa Mohamed était finalement annulé par le VAR pour une position de hors-jeu (85e). En Eredivisie, le jeune Mika Godts a connu ses premières minutes de jeu avec l'Ajax Amsterdam. Le joueur de 17 ans a participé à la large victoire des siens face au Fortuna Sittard (4-0) même s'il n'a joué que les derniers instants de la rencontre. Au classement, l'Ajax repasse à la deuxième place devant le PSV, tous les deux avec 59 points et à cinq longueurs du leader Feyenoord, qui reçoit Waalwijk dimanche soir. (Belga)