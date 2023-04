Les Belges à l'étranger - Yannick Carrasco à l'assist dans la victoire de l'Atlético de Madrid au Rayo Vallecano

Les Colchoneros ont fait la différence en l'espace de 120 secondes en première période pour prendre les trois points. Nahuel Molina a mis l'Atlético aux commandes (22e, 0-1) avant que Mario Hermoso ne double la mise sur un service de Carrasco (24e, 0-2). Réduit à dix après l'exclusion de Florian Lejeune, Vallecano a réduit le score en fin de match via Fran Garcia (85e, 1-2) mais n'est plus parvenu à inquiéter les Madrilènes. Au classement, l'Atlético de Madrid reste troisième avec 57 points et revient à deux unités du Real Madrid, deuxième, battu par Villarreal samedi. (Belga)