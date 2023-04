Pâques: les fidèles attendus au Vatican pour la messe du pape

Des dizaines de milliers de fidèles sont attendus dimanche place Saint-Pierre au Vatican pour la messe de Pâques présidée par le pape François, qui prononcera ensuite sa traditionnelle bénédiction "Urbi et Orbi".

Samedi soir, le pape argentin de 86 ans, hospitalisé la semaine dernière, a présidé pendant deux heures et demie la messe de la Vigile pascale dans la basilique Saint-Pierre de Rome, en présence d'environ 8.000 personnes.

Face "à la puissance du mal, (...) aux logiques du calcul et de l'indifférence qui semblent gouverner la société, au cancer de la corruption, à la propagation de l'injustice, aux vents glacés de la guerre", il a invité à "retrouver la mémoire qui régénère l’espérance".

Le chef des 1,3 milliard de catholiques a ensuite baptisé un par un huit adultes - hommes et femmes - originaires d'Albanie, des Etats-Unis, du Nigeria, d'Italie et du Venezuela.

Dimanche, Jorge Bergoglio présidera la messe à 10H00 (08H00 GMT) puis prononcera à 12H00 (10H00 GMT) sa bénédiction "Urbi et Orbi" ("à la ville et au monde") où il se livre traditionnellement à un tour d'horizon des conflits qui agitent la planète.

Comme en 2022, son message devrait être marqué par la guerre en Ukraine, mais aussi le regain de tensions au Proche-Orient ou encore les récents naufrages meurtriers de migrants en Méditerranée.

François, dont la santé apparaît de plus en plus fragile et qui se déplace en fauteuil roulant en raison de douleurs au genou, devrait aussi s'offrir un bain de foule à bord de sa "Papamobile" dans les allées de la place Saint-Pierre.

Vendredi, il avait annulé en raison du froid sa participation au traditionnel "Chemin de croix" organisé au Colisée de Rome, mais il avait présidé comme prévu l'office de la Passion.

La semaine sainte et Pâques, qui commémorent la mort et la résurrection du Christ, sont le principal temps fort de l'année dans le calendrier catholique.