Paris-Roubaix - Jasper Philipsen: "Terminer 2e derrière Mathieu est un rêve devenu réalité"

"Terminer 2e derrière Mathieu est un rêve d'équipe devenu réalité", a expliqué Philipsen. "Je pense que je progresse bien d'année en année, que je deviens de plus en plus fort. J'espère passer un nouveau cap en 2023 pour être là avec les meilleurs. Mathieu est simplement un coureur très fort. Ce genre de coureur a toujours quelque chose en plus. Dans le Carrefour de l'Arbre, il a juste pédalé plus fort et il était impossible à suivre. Il sait ce qu'il fait, il prend des risques calculés." Dans le Carrefour de l'Arbre, Philipsen a été involontairement impliqué dans le chute de l'Allemand John Degenkolb. "J'ai pris sur la droite dans le Carrefour car le revêtement était meilleur et cela a peut-être provoqué la chute de John Degenkolb. On ne veut jamais voir un coureur par terre et je me suis excusé. Ce sont des choses qui arrivent dans la course." Après avoir travaillé pour Van der Poel, Philipsen a encore fait preuve de fraîcheur pour régler le sprint pour la 2e place. "J'en suis à mon 15e jour de course seulement, j'ai eu une bonne préparation et un bon stage, je n'ai pas couru toutes les classiques et je me sens donc encore très frais. De plus, à Roubaix, la roue a tourné pour nous. Nous avons gagné deux Monuments cette saison, nous terminons 1er et 2e à Roubaix, nous pouvons donc très fiers de ce que nous avons réalisé jusqu'ici. Nous n'avons pas évoqué de scénario pendant la course, ce n'était pas vraiment le moment, nous avons seulement fait ce que nous devions faire." (Belga)