Paris-Roubaix - Le Français Matys Grisel l'emporte chez les juniors, Niels Driesen 5e

Matys Grisel, 17 ans, s'est montré le plus rapide d'un petit groupe de six à l'arrivée au Vélodrome de Roubaix à l'issue de 111,1 km sur les pavés du Nord au départ de Lecelles. Grisel s'est imposé devant son coéquipier l'Australien Oscar Chamberlain. Le Danois Theodor Storm (équipe nationale danoise), 3e, complète le podium. Niels Driesen (Acrog-Balen BC Junior), premier Belge, a terminé 5e. Steffen De Schuyteneer (8e) a fini aussi dans le top 10. Matys Grisel s'est déjà illustré cette saison en terminant 4e des versions pour les juniors de Kuurne-Bruxelles-Kuurne et de la Nokere Koerse. Deux Belges ont remporté ce Paris-Roubaix juniors en 20 éditions: Jasper Stuyven en 2009 et Guillaume Van Keirsbulck en 2010. (Belga)