Philippines: sept morts dans un incendie près de la capitale

Plusieurs familles qui vivaient dans la même maison à Taytay, municipalité densément peuplée au sud-est de Manille, ont été prises dans les flammes, a expliqué la police. Leur logement n'était accessible que par une longue et étroite allée, a-t-elle ajouté, précisant que 40 habitations de la ville avaient été détruites par le feu. Une fillette de deux ans et un garçon de 12 ans ont été tués. "Ils n'ont pas réussi à s'échapper. Ils étaient piégés", a dit à l'AFP le chef de la police de Taytay par intérim, Joel Custodio. "Ils ont été retrouvés dans les bras l'un de l'autre", a-t-il poursuivi. Au moins une personne a été blessée par les chutes de décombres, a indiqué la police, selon laquelle 60 familles sont sans toit à cause de l'incendie. Il a fallu deux heures pour éteindre les flammes, a déclaré M. Custodio, les enquêteurs suspectant une installation électrique défaillante dans l'une des maisons comme une possible cause du départ de feu. (Belga)