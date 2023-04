Pro Golf Tour - James Meyer de Beco et Lars Buijs commencent fort à l'Einbay Red Sea Open

Meyer de Beco est 2e ex-aequo à l'issue du 1er tour qu'il a fini en 67 coups, soit cinq sous le par et un coup derrière le leader, le Français Antoine Pouguet. Lars Buijs termine la journée à une 6e place partagée avec 68 coups. Jean de Wouters a rendu une carte de 71 coups, ce qui le place 30e. Kristof Ulenaers a très bien commencé mais a réalisé cinq bogeys sur les sept derniers trous et a terminé le tour dans le par, à la 37e place. Giovanni Tadiotto et Arnaud Galand sont 62e avec 74 coups. (Belga)