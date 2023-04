Tensions à Taïwan - La Chine a simulé des frappes contre des "cibles-clés à Taïwan"

Des dizaines d'avions de l'armée ont été déployés pour "voler dans l'espace aérien ciblé" et des forces terrestres ont effectué des exercices de "frappes de précision multicibles", selon CCTV. De son côté, Taïwan a détecté neuf navires de guerre et 58 avions chinois autour de l'île, a annoncé dimanche le ministère taïwanais de la Défense, au deuxième jour des manœuvres militaires chinoises dans le détroit de Taïwan. Le ministère a indiqué suivre les mouvements de l'armée chinoise grâce à un "système de renseignement et de surveillance conjoint", précisant que des avions de combat et des bombardiers figuraient parmi les aéronefs repérés jusqu'à midi heure locale (06H00, heure de Bruxelles). (Belga)