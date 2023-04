Tibo Vyvey et le duo Andries-Vandenbussche vainqueurs aux Régates de printemps de Gand

Déjà vainqueur samedi avec son équipier ostendais Marlon Colpaert en deux de couple open, Vyvey a remis le couvert dimanche en remportant le skiff poids légers. Le Brugeois, en 7:24, a devancé de 12 secondes le rameur allemand David Linus et deux autres compatriotes de ce dernier. Le deux de couple de Andries et Vandenbussche, champion du monde espoirs en titre, a fait honneur à son statut en s'imposant très facilement (6:44) avec plus d'une minute d'avance sur des équipes du Sport de Gand et de Oar. Le skiff espoirs a lui été dominé par le Gantois Boris Taeldeman (7:40), devant le poids légers Savin Rodenburg (7:45), Karambizi Lucas (7:48) et Mil Blommaert (7:49), quatre candidats à des sélections nationales. Après un doublé samedi chez les dames, Mazarine Guilbert a remis le couvert dimanche en remportant à nouveau le skiff devant 7 rameuses néerlandaises et 1 allemande. La Gantoise, associée avec Maïtée Union, Caitlin Govaert (victorieuse en skiff espoirs) et Eloïse Joris s'est ensuite appropriée la victoire en quatre de couple, devant une équipe de club anglaise et une mixte allemande. Les championnats de Belgique d'aviron de bateaux courts, programmés le week-end des 22 et 23 avril à Willebroek, sont le prochain rendez-vous important pour les Belgian Sharks, avec pour tous l'obligation de l'entraîneur fédéral Axel Müller d'y participer en skiff. (Belga)