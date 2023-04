Un chef indigène, anti-coca, assassiné au Pérou

Les autorités "condamnent l'assassinat du chef indigène du district et de la province de Satipo, dans la région de Junin, Santiago Contoricon Antunez, et expriment leur solidarité avec ses proches et le peuple indigène Ashaninka", ont-elles tweeté. Selon les médias de la région de Junin, M. Contoricon a été abattu de plusieurs balles dans la tête par un homme dans la nuit de samedi à dimanche à son domicile, dans la petite ville de Puerto Ocopa. "La nuit dernière, les narcotrafiquants ont assassiné Santiago Contoricon", a affirmé sur Twitter l'ancien ministre de l'Intérieur et expert des politiques anti-drogue, Ruben Vargas. Puerto Ocopa se trouve dans la Vallée des rivières Apurimac, Ene et Mantaro (Vraem), la plus grande région productrice de coca du pays. Le chef indigène était une figure du peuple Ashaninka. Dans les années 1990, il avait dirigé la résistance contre la guérilla maoïste du Sentier lumineux, responsable de l'assassinat de plus de 400 Amérindiens Ashaninka pendant les années de plomb au Pérou, selon la Commission vérité et réconciliation. En décembre dernier, un autre chef indigène qui luttait contre la déprédation de l'Amazonie a également été abattu dans la jungle centrale du Pérou. Les Ashaninka, qui vivent dans le centre et le sud-est du Pérou, constituent le plus grand des 65 groupes ethniques du pays. (Belga)