Une avalanche fait plusieurs morts dans le massif du Mont-Blanc

Selon le ministre, l'avalanche en cause s'est produite "en milieu de journée au glacier d'Armancette", en Haute-Savoie. Les secours "sont toujours à l'oeuvre" en début d'après-midi, précise-t-il dans ce tweet publié vers 14h15. Le préfet de Haute-Savoie a confirmé auprès de la presse locale le bilan provisoire de 4 morts, y ajoutant un blessé et 8 personnes secourues indemnes. Les recherches se poursuivent. Selon Le Dauphiné Libéré, l'un des premiers à avoir fait état de l'accident, l'alerte a été donnée peu avant 11h30. Plusieurs hélicoptères ont été mobilisés pour détecter des personnes en détresse et secourir les éventuels blessés. Les pelotons de gendarmerie de haute montagne de Chamonix gèrent l'intervention des secours dans cette zone habituellement fort fréquentée. L'avalanche "faisait 500 m de large et a dévalé sur 1.500 m de dénivelé", précise le journal. Le domaine skiable des Contamines-Montjoie, commune de Haute-Savoie qui borde le massif du Mont-Blanc, a publié sur Twitter une vidéo appelant à la prudence en hors piste, observant une "grosse coulée depuis les Dômes" en matinée. (Belga)