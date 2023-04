WTA Bogota - Tatjana Maria défendra son titre en finale contre l'Américaine de 21 ans Peyton Stearns

Samedi en en demi-finales de ce rendez-vous en Colombie, Tatjana Maria, 66e mondiale et tête de série N.2, s'est imposée en deux sets 6-3, 6-4 en 1h37 contre la Britannique Francesca Jones (WTA 817), 22 ans, dans une rencontre longuement interrompue à cause de la pluie. L'Allemande, 35 ans, va pouvoir défendre son titre conquis l'an dernier, l'un de ses deux trophées sur le circuit WTA après son succès à Palma de Majorque en 2018. Ce sera sa 3e finale. Dans l'autre demi-finale, l'Américaine Peyton Stearns (WTA 116) a surpris la tête de série N.4, la Russe Kamilla Rakhimova, 21 ans, 90e mondiale, en trois manches: 3-6, 6-2 et 6-2 pour disputer, à 21 ans, la première finale WTA de sa carrière. Elise Mertens, tête de série N.1, avait été sortie au premier tour de ce tournoi, tracassée par des douleurs à l'épaule. (Belga)